(Di domenica 19 maggio 2024) Un weekend di transizione, in attesa delle decisioni sul futuro del. Altri due giorni di apparente tranquillità in città dopo l’ultimo allenamento di venerdì. Mentre la squadra tornerà domani ad allenarsi per un’altra settimana (e forse anche oltre), rimanendo fino all’ultimo rompete le righe della stagione, come tutti coloro che sono impegnati nella corsa ai playoff, dietro le quinte si attendono decisioni e annunci sulle due vicende più calde, quelle relative al tecnico Albertoe a Stefano Stefanelli. Entro 10-15 giorni al massimo sarà ufficializzato il destino del direttore sportivo nerazzurro. Stefanelli da mesi è corteggiato da Cristiano Giuntoli, che lo vorrebbe come braccio destro alla Juventus. Sembra quasi una formalità il suo passaggio in bianconero, ma ilavrebbe già pronto eventualmente un piano B. ...

Aquilani-Pisa Storia di un matrimonio in bilico - aquilani-pisa storia di un matrimonio in bilico - Se la Fiorentina non dovesse affondare il colpo per il tecnico nerazzurro, la società potrebbe comunque decidere di non andare avanti ...

Archeologia, la scoperta dell’Università di Pisa: le slitte da trebbiatura si usavano già ottomila anni fa - Archeologia, la scoperta dell’Università di Pisa: le slitte da trebbiatura si usavano già ottomila anni fa - Pisa, 16 maggio 2024 – In uso fino a pochi decenni fa per separare la paglia dal grano in moltissimi paesi Mediterranei, dalla Turchia fino alla Spagna, la slitta da trebbiatura avrebbe fatto la sua c ...

Storia, bellezza e iconografia della Torre di Pisa: mostra all'Archivio di Stato - storia, bellezza e iconografia della Torre di Pisa: mostra all'Archivio di Stato - A 850 anni dalla posa della prima pietra del Campanile del Duomo, avvenuta il 9 agosto 1174 stile pisano, l’Archivio di Stato, con il patrocinio ...