Automobilismo Umberto Scandola e Paolo Cargnelutti vincono il XXXI Rally Adriatico a Cingoli

(Di domenica 19 maggio 2024) L’equipaggio della Movisport ha lottato fino all’epilogo, riuscendo anche a passare in testa alla classifica di Campionato per un solo punto su Battistolli. Ottavo successo per il veronese nella gara. Completano il podio Ciuffi-Cigni e Battistolli-Scattolin, entrambi su Skoda, mentre la seconda del tricolore junior è andata ai friulani Doretto-Frigo (Renault Clio5) con un finale movimentato., 19 maggio 2024 – Sono il veronese, insieme al friulano, su una Skoda Fabia R5 evo, i vincitori del 31°, terzo atto del Campionato ItalianoTerra (CIRT), affiancato dalla seconda del Campionato “Junior”. Per il pilota veronese, già Campione d’Italia nel 2013, si tratta ...