Villarreal-Real Madrid | la penultima prova prima di Wembley

(Di domenica 19 maggio 2024) 2024-05-19 01:37:10 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! DLe partite, 180 minuti, separano l’della partita più importante della stagione, la finale di Champions League del 1 giugno contro il Borussia Dortmund a. Nonostante questo, l’allenatore dei bianchi, Carlo AncelottiVolere rotazioni massicce nella partita di questo pomeriggio contro, che sta rischiando le sue limitate possibilità di ottenere un biglietto per l’Europa la prossima stagione.lo ha già assicurato campione della legaanche se l’intenzione dei bianchi è quella di confermarlo vincendo tra un paio di settimane la Coppa dei Campioni nel grande tempio del calcio britannico. Ancelotti farà molti cambiamenti in undici rispetto alla squadra titolare della scorsa giornata contro il ...

Sabato 1° giugno tutto il mondo avrà gli occhi puntati su wembley. E voi, siete pronti per il grande evento A contendersi il trofeo saranno Real madrid e Borussia Dortmund. Per il Real si tratta ...

Fareste giocare a uno così la finale di Champions A Dortmund tutto è possibile - Fareste giocare a uno così la finale di Champions A Dortmund tutto è possibile - A poco più di due settimane dalla finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real madrid, in programma sabato 1 giugno nell'iconico palcoscenico di wembley, è scoppiato un vero e proprio caso ...

Champions League, Lenny Kravitz come Al Bano Carrisi: si esibirà prima della finale Borussia-Real Madrid - Champions League, Lenny Kravitz come Al Bano Carrisi: si esibirà prima della finale Borussia-Real madrid - A ognuno la sua rock star. A pochi giorni dall'esibizione di Al Bano Carrisi prima della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, l'Uefa ufficializza chi ci sarà al Kick ...