Volley giovanile L’under 18 misto Mosaico-Forlì per il 9° posto alle finali nazionali che si giocano a Bari

(Di domenica 19 maggio 2024) Giocherà per i posti dal nono al dodicesimo la formazione Under18 "mista" delRavenna e della Libertas, impegnata nelledie dintorni. Le ragazze di Marone e Focchi hanno superato bene la prima fase (triplice 3-0 su Cogne, Lamezia e Montelupo), cedendo il passo nella fase successiva nel girone con Chieri e Scandicci. Ora il testimone passaformazioni interamente "" di Under16 (a Bormio da martedì) e, in seguito, al14. Quest’ultima partirà direttamente dalla seconda fase in forza del primoa livello regionale. Queste le ragazze della mista U18-Ravenna: Matrone, Sbano, Casali, Minniti, Benzoni, Ravaioli, Simoncelli, Bellavista, Comastri, Cavalli, Altini, ...