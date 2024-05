Andrea Orlandi Il figlio d’arte agli Europei U17

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Grande gioia in casa... e più in generale per tutto il calcio della Versilia. Il trequartista viareggino dell’Empoli(classe 2007),del grande ex campione di hockey su pista Alberto(attuale allenatore della Rotellistica Camaiore in Serie A2 di hockey), è stato convocato dal commissario tecnico della Nazionale italiana Under 17 Massimiliano Favo per l’imminente fase finale deglidi categoria in programma a Cipro da domani fino a mercoledì 5 giugno.Jr. è una mezzapunta di piede destro, con il vizio del gol (11 quest’anno con l’Empoli nel campionato Under 17) e dell’assist (6). Per lui ora c’è un altro azzurro: quello dell’Italia.