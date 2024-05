LaLiga EA Sport | Penultimo assalto alla Liga | permanenza ed Europa rovente

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 19 maggio 2024) In Spagna non si parla d’altro: Nos quedan dos jornadas de infarto. No aptas para cardíacos. Todavía no conocemos al equipo que se unirá a Almería y Granada para poner rumbo a laHypermotion ni quiénes se adjudicarán los dos billetes restantes a. EL MILAGRO (CASI) IMPOSIBLE DEL CÁDIZ –> Al Cádiz no le queda otra que creer. Ganar su partido – las victorias ante Getafe y Sevilla le mantienen con vida – y esperar que Mallorca, Celta y/o Rayo se dejen puntos. Ni siquiera le vale empatar. –> Reciben a una UD Las Palmas que se ha complicado muchísimo la vida y que ha ‘querido’ sufrir sin necesidad alguna en este tramo final de temporada. Suma 38 puntos – por los 32 de los gaditanos – y lleva ocho derrotas y dos empates en las últimas diez jornadas. Mientras que sus otros tres rivales directos también se la juegan. El Mallorca (36p) ...