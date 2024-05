Ciclismo Bell’inizio di stagione per i talenti maceratesi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Esordienti e allievi costantemente sul podio, nei primi importanti appuntamenti primaverili di rilevanza interregionale. Icrescono, come sottolineano i dirigenti della FederMacerata: il presidente Carlo Pasqualini e il vice Francesco Baldoni. L’ultimo sprint da medaglia porta la firma del 14enne polivalente longilineo potentino Leonardo Grimaldi, d’argento dietro Giulio Vitali nell’ostrense Trofeo Cingolani Bike Shop. Dopo l’arrivo, l’alfiere della ScuolaPotentia-Rinascita rende merito all’amico avversario (in maglia di campione regionale) del Team Cingolani. Ai vertici giovanili, è peraltro il ribaltamento dei ruoli per i due gettonati esordienti del secondo anno: a Rimini, oro a Grimaldi, seconda moneta (l’ennesima) a Vitali. A Pianello di Ostra, applausi all’esordiente ...