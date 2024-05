Serie C Gubbio - il bilancio è positivo Ma al Barbetti pochi spettatori

(Di domenica 19 maggio 2024)– La stagione del, eccezion fatta per l’eliminazione al "" contro il Rimini nel primo turno dei playoff del girone, è stata tutt’altro che deludente. Un altro quinto posto conquistato, tanti giocatori valorizzati e una squadra che, al netto di prestazioni e risultati altalenanti, ha espresso con discreta continuità un buon calcio divertendosi e facendo divertire gli. Di certo, però, c’è che i ragazzi di Braglia non hanno avuto quel supporto che una formazione di questo livello e che è riuscita a stare quasi sempre nelle zone alte della classifica, ottenendo anche risultati importanti contro squadre ben più blasonate e attrezzate – su tutte, il 4- 0 interno inflitto al Pescara di Zeman nel pieno del miglior periodo stagionale. Il "", comunque, era quasi sempre ...

Il Rimini (10° in campionato) sorprende il Gubbio (5° in campionato) 1-0 nel finale e strappa all’ultimo respiro la qualificazione. Partita chiusa, con gli umbri a gestire lo 0-0 che gli regalerebbe il passaggio del turno. Poche occasioni e match ...

Il giorno dopo fa ancora più male. Uscire dai playoff al primo turno per un gol subìto a 5’ dalla fine, in una partita dominata o quasi – nonostante un calo nel secondo tempo – rende la sconfitta amara e difficilmente digeribile. La delusione, ...

Come sono andate le gare del primo turno di playoff di serie C? Solo in un caso è saltato il fattore campo, ed è accaduto proprio in una sfida tra due squadre del girone B. Il Rimini infatti ha sbancato Gubbio con una rete di Cernigoi (nella foto) ...

