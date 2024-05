Primavera - pari prezioso Gialloblù indenni a Vercelli

(Di domenica 19 maggio 2024) pro1 modena 1 PRO(4-3-3): Ghisleri; Ricotti, Gallina, Mouhmadou, Casazza; Rutigliano, Iaria (36’ st Pinetti), Bazzan; Cirillo (32’ st O. Sow), Marotta (32’ st Testa). A. Sow. All. Melchiori. MODENA (4-3-3): Leonardi; Gandolfi, Casani (22’ st Vicini), Ori, Olivieri; Waibl (1’ st Moratti), Teresi, Oliva (35’ st Zidouh); Barozzini (22’ st Lisanti), Brasili (29’ st Molara), Ghillani. All. Mandelli. Arbitro: Cappai di Cagliari Reti: 20’ pt Gallina, 10’ st Barozzini. Ammoniti: Ori, Barozzini. Angoli: 6-4. Recupero: 3’ pt, 5’ st. Il Modenaimpatta al Piola nella finale di andata contro una vivace Pro, che ha reso la vita difficile alla truppa di Mandelli, alla quale ora basterà un pareggio nel match di ritorno di sabato prossimo a Savignano per staccare il biglietto per la ...

