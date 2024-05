X Martiri - spareggio in Romagna E’ un’altra finale da non fallire

(Di domenica 19 maggio 2024) Si giocherà alle 18.30 sul campo neutro di Meldola, sulle colline romagnole, il primodei play off regionali della X. I biancazzurri domenica a Porotto hanno pareggiato 1-1 contro il Persiceto, ma hanno passato il turno (dopo i tempi supplementari) per la migliore classifica del campionato regolare. E’ stata una partita equilibrata, tutti i gol nel primo tempo: in vantaggio i ferraresi con Bigoni e pareggio bolognese con Luppi; nella ripresa il Persiceto è rimasto in dieci, agevolando la X, che ha amministrato il vantaggio senza rischiare nulla. Dovrebbe scendere in campo la stessa formazione vista a Porotto, l’unico giocatore a rischio è proprio l’autore del gol, Bigoni, che lamenta una fastidiosa tendinite. Ecco l’identikit della formazione avversaria tracciata da Davide Bolognesi: "L’Edelweiss Jolly è ...

Arcetana e Masone, una domenica in cerca di gloria - Arcetana e Masone, una domenica in cerca di gloria - In Promozione match a San Giorgio di Piano contro il Faenza. Prima Categoria, l’undici di Marchesini sul campo della Sannazzarese ...

Calcio Prima Categoria. Edelweiss, continua il sogno: battuto 3-2 il San Vittore - Calcio Prima Categoria. Edelweiss, continua il sogno: battuto 3-2 il San Vittore - Grande soddisfazione. Domenica l’Edelweiss Jolly Forlì si è imposta nella finale dei playoff del girone G superando 3-2, a Martorano, i cesenati del San Vittore. La squadra allenata da mister Simone B ...

Prima categoria. X Martiri in finale: ultimo sforzo contro il Persiceto - Prima categoria. X martiri in finale: ultimo sforzo contro il Persiceto - La X martiri ha l'opportunità di risalire in Promozione dopo un anno dalla retrocessione, piazzandosi al secondo posto e affrontando il Persiceto nei play off. Il direttore sportivo Alberani si prepar ...