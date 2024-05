(Di domenica 19 maggio 2024) (Adnkronos) – Studio ricco di19a 'In'. La trentaseiesima puntata del contenitore condotto da Mara Venier, in onda dalle 14 su Rai1 e Rai Italia in diretta dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma, si aprirà con un talk dedicato al ricordo di Raffaella Carrà. Il talk per 'Raffa' vedrà la partecipazione

Domenica In, ecco tutti gli ospiti di oggi 19 maggio - Domenica In, ecco tutti gli ospiti di oggi 19 maggio - (Adnkronos) – Studio ricco di ospiti oggi 19 maggio a 'Domenica In'. La trentaseiesima puntata del contenitore condotto da Mara Venier, in onda dalle 14 su Rai1 e Rai Italia in diretta dagli Studi 'Fa ...

L’Nba torna a Treviso con l’Adidas Eurocamp - L’Nba torna a Treviso con l’Adidas Eurocamp - Dall’1 al 3 giugno la Marca ospiterà i migliori prospetti della pallacanestro mondiale. Gherardini: «Grande orgoglio» ...

Play, il divertimento è in fiera. Dalle attrazioni ai grandi ospiti: "Insieme celebriamo il gioco" - Play, il divertimento è in fiera. Dalle attrazioni ai grandi ospiti: "Insieme celebriamo il gioco" - Boom di visitatori ieri alla manifestazione che accoglie oltre 150 espositori e tanti stand "E’ l’occasione perfetta per festeggiare i cinquant’anni di Dungeons and Dragons".