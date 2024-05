Agricoltura | Coldiretti - invasione miele stranier - qual è quello più importato

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 19 maggio 2024)lancia l’allarme per l’aumento delin arrivo dall’estero, che assieme alla crisi climatica sta mettendo in crisi la nostra. L’italiana si trova ad affrontare una nuova sfida con l’aumento del 23% delle importazioni dio nel 2024. Questo incremento mette in luce le difficoltà che gli apicoltori nazionali stanno vivendo a causa delle condizioni climatiche avverse e della concorrenza dei prodotti a basso costo provenienti dall’estero. Aumento diproveniente da fuori l’Italia (Foto Canva) notizie.comLe anomalie climatiche registrate in questo inizio d’anno hanno avuto un impatto significativo sull’apicoltura italiana. L’alternarsi di caldo, siccità e maltempo ha compromesso le fioriture, elemento fondamentale ...