Inondazioni improvvise uccidono almeno 50 persone in Afghanistan

(Di domenica 19 maggio 2024)50sono morte nelleinnescate dalle forti piogge nell’centrale, hanno detto i funzionari. Le autorità della provincia di Ghor affermano che molte altresono scomparse, poiché lesono corse in salvo su terreni più elevati pochi minuti prima che arrivassero le acque dell’alluvione. Dicono che leabbiano anche ucciso migliaia di bovini, distrutto circa 2.000 case e danneggiato molte altre. Il nuovo attacco di forti piogge fa seguito allediffuse nelle aree settentrionali e centrali di questa settimana. Secondo le autorità, nel capoluogo della provincia, Firozkoh, circa 2.000 negozi sono sott’acqua e la maggior parte delle strade che vi conducono ...

panico in una cittadina del sud dell'Inghilterra dove è stato confermato un focolaio di Criptosporidio tra gli abitanti del West Midland, la causa però non è ancora...

“Siamo di fronte a un dato concreto che è l’aumento del lavoro povero e della precarietà nel lavoro . Il fatto che ci siano più persone che lavorano è un fatto positivo, se lo guardiamo come numero assoluto. Ma se andiamo a vedere, da un lato le ...

“Si tratta del 30esimo tragico incidente che coinvolge i tentativi di attraversare il fiume. Vi ricordiamo ancora una volta: non mettete in pericolo la vostra vita”. Così scrive l’agenzia di frontiera Ucraina a proposito dei tentativi di ...

Giornata mondiale medico di famiglia. Anelli: "Ruolo fondamentale anche per la salute del pianeta" - Giornata mondiale medico di famiglia. Anelli: "Ruolo fondamentale anche per la salute del pianeta" - Il 70% degli italiani è soddisfatto del proprio dottore, che rappresenta un punto di riferimento principale per la gestione delle malattie ...

Civici Pesaro concreti: "Volete il cambiamento. Noi lo rappresentiamo" - Civici Pesaro concreti: "Volete il cambiamento. Noi lo rappresentiamo" - Il capolista Boccanera: "Il Comune deve intervenire sul disagio abitativo". Disabilità: "Servono prospettive occupazionali. E la città non sia divisa in due".

Guerra Israele - Hamas, ministro Gantz: "Piano per Gaza o lasciamo il governo". LIVE - Guerra Israele - Hamas, ministro Gantz: "Piano per Gaza o lasciamo il governo". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele - Hamas, ministro Gantz: 'Piano per Gaza o lasciamo il governo'. LIVE ...