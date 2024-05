Osimhen vola a Parigi - vuole esserci per l’ultima al Maradona Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 19 maggio 2024), che dopo Udine aveva accusato un affaticamento muscolare che lo ha costretto a disertare la sfida del Franchi, è atteso alpersfida contro il Lecce, che per lui potrebbe esserein assoluto con la maglia azzurra. Proprio per questo, scrive il Corriere dello Sport, l’attaccante nigerianoa tutti i costi “Victorto acon un jet privato, da domani proverà a forzare per giocare contro il Lecce in quella che potrebbe esserecon la maglia del Napoli e dunque la partita del suo possibile addio. Ma Osi vorràpere da domani si confronterà con lo staff medico. Le sue condizioni verranno monitorate ...