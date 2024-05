Trofeo Bonfiglio - ed è subito spettacolo A Milano vanno a segno Giambelli e Tognolini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 19 maggio 2024) di Silvio de Sanctis Prima giornata ricca di incontri agli Internazionali d’Italia juniores, il celebreche ha preso il via sui campi in terra battuta del Tennis ClubBonacossa di Via Arimondi per l’edizione numero 64 della storia. Ben 55 sono stati i match programmati dagli organizzatori fra uomini e donne che hanno impegnato tutti i campi del circolo, con la logica presenza di un gran numero di rappresentanti italiani (23 nel tabellone maschile e 22 in quello femminile), anche se il bilancio non è dei più soddisfacenti, con una percentuale altissima di eliminazioni in campo maschile e altrettante fra le donne. Alla fine i sopravvissuti sono sei: nel singolare femminile il successo più convincente e’ arrivato per mano di Chiara Volante: la pavese ha battuto la bulgara Sofia Sergieva per 6/2, 6/3, cosi ...