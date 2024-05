Rivali - mercato e staff Vuelle alla finestra Parola d’ordine | guai a sottovalutare l’A2

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 19 maggio 2024) Sono cominciate le semifinali playoff per la promozione in A2. Fra non molto, perciò, lasaprà quali sono le due formazioni che saliranno, duein meno di spessore per provare a ritrovare la strada della serie A nel 2024/25. Gli addetti ai lavori indicano come favorite nei rispettivi gironi Trapani e Cantù ma i playoff sono soliti riservare delle sorprese, quindi mai dire mai per tutte le altre. Dove troviamo diversi ex della: dTezenis Verona di coach Alessandro Ramagli all’Apu Udine del diesse Andrea Gracis, dFortitudo di coach Attilio Caja all’Unieuro Forlì di Daniele Cinciarini. In lizza ci sono anche Trieste, retrocessa un anno fa, e Rieti. Insomma otto piazze mica male e tutte con una certa tradizione nella pa spicchi. Chiaro che le sei ...