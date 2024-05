Amici - ha vinto lei | con molto merito Cosa è successo nella finale

(Di domenica 19 maggio 2024) Ladella ventitreesima edizione di, condotta da Maria De Filippi, ha decretato la vittoria di Sarah Toscano. Sarah, nata a Vigevano nel 2006, è una giovane cantante di grande talento. Ha iniziato a farsi notare già prima della partecipazione ad, grazie alla pubblicazione del suo primo EP “9 giugno” nel 2022 e alla partecipazione ad Area Sanremo, dove hala Targa Vittorio De Scalzi. Durante il suo percorso ad, Sarah ha pubblicato diversi inediti tra cui “Touché”, “Viole e Violini”, “Mappamondo” e “Sexy Magica”. Prima dell’annuncio della vincitrice, sono stati consegnati i premi speciali. Holden hail Premio delle Radio, riconoscimento per la sua capacità di connettersi con il pubblico attraverso le sue canzoni. Il Premio Speciale per la ...

