Schianto frontale - Francesco muore così a soli 23 anni Due mesi fa un’altra tragedia

(Di domenica 19 maggio 2024) Un tragico incidente ha scosso la città di Perugia.Pergolesi, un giovane di 23, ha perso la vita in seguito a uno scontro tra la sua moto e una Fiat Panda. Il sinistro è avvenuto alle porte del capoluogo umbro. Le cause dell’incidente sono attualmente oggetto di accertamenti da parte della polizia municipale. Secondo le prime ricostruzioni degli agenti, guidati dalla comandante Nicoletta Caponi, l’ipotesi principale è che l’auto si sia immessa su via San Galigano in senso contrario alla direzione di marcia obbligatoria, colpendoil motociclista. Nonostante l’intervento tempestivo del personale del 118, il giovane è deceduto appena arrivato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. La donna di 67alla guida dell’utilitaria è rimasta illesa ma visibilmente sotto choc. Solo ...

"Io voglio solo giustizia per mio figlio, chi toglie la vita deve essere punito. C'è premeditazione, c'è volontarietà, c'è capacità d'intendere e di volere. E lei ha ingannato me, suo figlio e adesso anche i consulenti". Sono le parole di Elio, il ...

Per Pentecoste il Vescovo Francesco indica nuove destinazioni a 7 parroci, 3 vicari e 9 collaboratori parrocchiali - Per Pentecoste il Vescovo francesco indica nuove destinazioni a 7 parroci, 3 vicari e 9 collaboratori parrocchiali - In occasione della solennità di Pentecoste, il Vescovo francesco, provvedendo alla cura pastorale della ... Don Matteo Bettazzoli, di anni 46, attualmente parroco di Ambriola e di Rigosa, sarà parroco ...

L’etica dei capitani di calcio - L’etica dei capitani di calcio - Non sarà un mito come Roberto Baggio o francesco Totti. Però anche Sergio Pellisier, ex centravanti e capitano del Chievo Verona, ha tutte le carte in regola per essere considerato una bandiera. E, ...

Papa Francesco a Verona: “Un peccato grave non curare la pace”. L’abbraccio a un israeliano e a un palestinese - Papa francesco a Verona: “Un peccato grave non curare la pace”. L’abbraccio a un israeliano e a un palestinese - La visita del Pontefice nella città scaligera si è svolta come un "inno di pace", con l'attenzione rivolta a tutte le guerre, dal Medio Oriente all'Ucraina. Dall'incontro con sacerdoti e consacrati al ...