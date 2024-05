Traffico Roma del 19-05-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 19 maggio 2024) Luce VerdeBuongiorno e Bentrovati dalla redazione temporaneamente chiusa a viale Regina Margherita per la presenza di alberi sulla carreggiata tra via Adda e via Ombrone chiusa per tutta la giornata odierna via Cola di Rienzo tra via Terenzio e via Lucrezio Caro Per lo svolgimento della manifestazione autoantiqua a Centocelle In occasione della festa patronale della parrocchia San Felice da Cantalice fino alle 530 di domani lunedì 20 maggio chiuso alPiazza delle Camelie e Piazza San Felice da Cantalice Vi ricordo infine che il previsto sciopero del trasporto ferroviario dalle tre del mattino di questa domenica e fino alle 2 di lunedì è stato revocato per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della ACI e della ...