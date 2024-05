(Di domenica 19 maggio 2024) Tanti gliin studio ad accompagnare Mara Venier Studio ricco di19a 'In'. La trentaseiesima puntata del contenitore condotto da Mara Venier, in onda dalle 14 su Rai1 e Rai Italia in diretta dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma, si aprirà con un talk dedicato al ricordo di Raffaella

(Adnkronos) – Studio ricco di ospiti oggi 19 maggio a ' Domenica In'. La trentaseiesima puntata del contenitore condotto da Mara Venier, in onda dalle 14 su Rai1 e Rai Italia in diretta dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma, si aprirà con un talk ...

Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Fiorella Mannoia e gli altri ospiti di oggi - Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Fiorella Mannoia e gli altri ospiti di oggi - Nuova domenica pomeriggio in compagnia di Francesca Fialdini e del suo "Da noi... a ruota libera", in onda oggi, 19 maggio 2024, dalle 17.20 su Rai 1. Da segnalare la presenza di Fiorella Mannoia, da ...

Domenica In e Da noi... A ruota libera: Venier omaggia Raffaella Carrà, la Mannoia canta dalla Fialdini - Domenica In e Da noi... A ruota libera: Venier omaggia Raffaella Carrà, la Mannoia canta dalla Fialdini - Nelle puntate di oggi grande omaggio a Raffaella Carrà, ospite Fiorella Mannoia, fino a Tiberio Timperi e Stefano Accorsi, ecco le anticipazioni ...

Domenica In, ecco tutti gli ospiti di oggi 19 maggio - Domenica In, ecco tutti gli ospiti di oggi 19 maggio - (Adnkronos) – Studio ricco di ospiti oggi 19 maggio a 'Domenica In'. La trentaseiesima puntata del contenitore condotto da Mara Venier, in onda dalle 14 su Rai1 e Rai Italia in diretta dagli Studi 'Fa ...