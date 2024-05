Emilia Romagna - un anno dopo l’alluvione | “Commissario è stato un flo - pochi soldi e spesi male”

(Di domenica 19 maggio 2024) A undall'alluvione che ha colpito l', alcuni amministratori locali raccontano a Fanpage tutti i disagi di questi mesi: "Risorse e ristori non sono stati sufficienti. Il generale Figliuolo? Ha fatto il possibile, ma non era lui la figura più indicata, non conosceva il territorio"

A distanza di un anno , il ponte di Ca’ Stronchino ricorda agli abitanti di Modigliana , in provincia di Forlì-Cesena, l’ Alluvione del maggio 2023. La struttura è ancora nelle stesse condizioni in cui versava dopo le piogge violente che colpirono ...

Il fondatore di Orogel: "Da giovane rifiutai un lavoro sicuro in banca, se fai del bene ti ritorna" - Il fondatore di Orogel: "Da giovane rifiutai un lavoro sicuro in banca, se fai del bene ti ritorna" - Scandaglio la romagna da decenni, una cosa l’ho imparata: dietro lo straordinario sviluppo che la nostra terra ha conosciuto dagli anni sessanta in poi ci sono affascinanti storie di donne e uomini.

PAGARE PER TRANSITARE CON LE GARE CICLISTICHE: UNA FOLLE PROSPETTIVA - PAGARE PER TRANSITARE CON LE GARE CICLISTICHE: UNA FOLLE PROSPETTIVA - Dubbi non peregrini, quando si osserva che un territorio come quello forlivese, ha preso, in particolare quest’anno, a pretendere soldi per ospitare ... È il caso dell’Unione romagna Forlivese, che in ...

Sanità, punti nascita tagliati: le promesse tradite nei paesi montani - Sanità, punti nascita tagliati: le promesse tradite nei paesi montani - A Borgotaro, quando la Regione ha fatto i conti, ha visto che sarebbero servite 36 figure professionali e un investimento di quasi 2 milioni per riaprire. Nelle generali difficoltà della sanità, i ...