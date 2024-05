(Di domenica 19 maggio 2024) Buone notizie per Alberto Gilardino in vista dell`ultima trasferta di campionato del suo. I rossoblù saranno ospiti questa sera all`Olimpico de...

Igor Tudor, allenatore della Lazio , ha diramato la lista dei giocatori convocati in occasione del match di Serie A contro il Genoa Igor Tudor, allenatore della Lazio , ha diramato la lista dei giocatori convocati in occasione del match di Serie ...

Il Genoa di Alberto Gilardino si prepara a far visita al Milan nella gara delle 18 di oggi per la 35ª giornata di Serie A. Il club ligure...

Genoa, i convocati per Roma: recuperano in tre - genoa, i convocati per Roma: recuperano in tre - Buone notizie per Alberto Gilardino in vista dell'ultima trasferta di campionato del suo genoa. I rossoblù saranno ospiti questa sera all'Olimpico della Roma, nella 37^ giornata di Serie A, e tra i ...

FOTO - Roma-Genoa, i convocati di Gilardino: tornano Vitinha e Malinovskyi - FOTO - Roma-genoa, i convocati di Gilardino: tornano Vitinha e Malinovskyi - Alla vigilia di Roma-genoa, il club rossoblù ha comunicato sui propri social la lista dei calciatori che saranno a disposizione del tecnico Alberto Gilardino per la gara dell'Olimpico. Figurano tre ...

Genoa: a Roma per la storia - genoa: a Roma per la storia - Il genoa come nell'ultimo mese a questa parte andrà a giocarsi ... è quella di tornare dalla capitale comunque con una prova convincente. Ritorna tra i convocati Vithina, il portoghese ha dimostrato ...