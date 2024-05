Serie A1 Bbc - è notte fonda Doppietta Macerata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024)per il Bbc Grosseto che si inchina due volte al(1-2 nella prima gara e 5-9 ieri pomeriggio). Grazie ad un super Quattrini sulla collinetta ilfa subito la voce grossa su uno spento Erik Soto: doppio di Garcia e homer di Servidei (il primo inA). Una volata con basi piene da parte di Splendiani fissa il 3-0 prima del terzo out. Nel secondo attacco Gionni Luciani colpisce il fuoricampo del 4-0. Nel terzo, con il leadoff Carrera, c’è gloria anche per l’ex Mlb Bernadina che accoglie il nuovo entrato Omar Benelli con il suo primo fuoricampo italiano per il provvisorio 6-0 che, con basi piene, si trasforma in 8-0 con il colpito su Garcia e la volata di sacrificio di Servidei mentre nel quarto inning Joseph fissa il 9-0 con un out interno. I biancorossi di Oberto si ...