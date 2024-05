Coppa Italia con sorpresa Il derby in piena estate

(Di domenica 19 maggio 2024) Una partenza col botto. Pirotecnica. Se non ci saranno colpi di scena o cambi di regolamento che al momento non sono previsti, ildell’Enza aprirà ufficialmente la prossima stagione agonistica della Reggiana. Manca ancora l’ufficialità che però potrebbe arrivare già nei prossimi giorni e, se così sarà, i granata e i ducali si affronteranno nel primo turno di. Negli ultimi anni il format dellaprevede che gli accoppiamenti vengano stabiliti seguendo un ranking stilato sulla base dei risultati della stagione precedente. Le prime diciassette squadre vengono inserite seguendo l’ordine di classifica di Serie A. Poi ci sarà il Parma, che avendo vinto la Serie B sarà la numero 18, seguito dalle altre due neopromosse. Le posizioni dalla 21 alle 23 vengono assegnate alle tre retrocesse dalla ...

