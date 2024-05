L’Atlantide non è sazia | Alziamo un altro trofeo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 19 maggio 2024) Alle 19 a Grottazzolina andrà in scena la Supercoppa, che metterà di fronte la locale formazione marchigiana, che ha vinto il Campionato di A2, eBrescia, che la scorsa domenica ha conquistato la sua prima Coppa Italia. Una sfida tutta da seguire, che chiuderà in bello stile la stagione del volley maschile di A2 e che preannuncia fin d’ora un confronto avvincente tra due squadre molto motivate: "Grottazzolina vuole vincere questo- spiega Roberto Zambonardi, allenatore dei Tucani - hanno vinto il Campionato e vogliono salutare il loro pubblico con un’altra gioia. Oltretutto sono intenzionati anche a riscattare la sconfitta patita in Coppa Italia con Ravenna e quindi sono decisi a dare il massimo per vincere". Oltre all’indubbia forza dei marchigiani, che si sono dimostrati con pieno merito la prima squadra del Campionato, capitan ...