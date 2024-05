Salute Mentale e moda | il dialogo nella collezione Ebit presentata a Models Milano

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di domenica 19 maggio 2024) Life&People.it Latradotta in: lo fa per la seconda volta il collettivo, acronimo di Enjoy Being In Transition, che già lo scorso anno aveva promosso una campagna dal titolo ‘Laè un diritto universale’. Ora,offre al pubblico una seconda, in collaborazione con il retailer italiano Modes, e le sue boutique die Parigi. Mental Health sono le parole chiave per leggere la nuova gamma autunno inverno 2024. E’ il modo diper scaraventareil delicatissimo tema della, in realtà già espressoprimavera estate 2024 ...