Pallamano Carpine - il sogno è sfumato Semifinale amara contro Parma

(Di domenica 19 maggio 2024) Sfuma inal PalaBoschetto di Ferrara ildella. I ragazzi di coach Montanari sono stati battuti ieri nellaper la promozione in Serie A Bronze daper 29-26, al termine di una gara bellissima e oggi si dovranno accontentare della finale 3°-4° posto (ore 16)San Lazzaro, sconfitto nell’altra sfida 27-26 dai padroni di casa del Ferrara United che alle 18,30 si giocheranno la promozione con. Lace l’ha messa tutta, rimanendo in gara fino ai 15’ finali, quando due reti di Leonesi (10 reti per lui) erano valse l’aggancio su 18-18. Poi pian pianoha aumentato i giri, scappando sul 22-19 in 3’ e gestendo bene il margine accumulato. I giallorossi si ...

La squadra di Guidotti vince al fotofinish (23-22) e vola in semifinale , dove affronterà il Metelli Cologne al meglio delle tre gare: in palio la promozione in Serie A Gold. L’altra semifinale è Molteno-Camerano: le Marche potrebbero avere tre ...

I cingolani tornano in campo per centrare la salvezza in casa degli emiliani che hanno battuto due volte in regular season, mister Palazzi: “Stiamo preparando tutti gli scenari possibili” Cingoli , 17 maggio 2024 – In 5 giorni la Macagi Cingoli si ...

Semifinali play off scudetto, buona la prima per la Sidea Group Junior Fasano - Semifinali play off scudetto, buona la prima per la Sidea Group Junior Fasano - La Sidea Group Junior Fasano fa sua Gara 1 delle semifinali dei Play-Off Scudetto, sbancando il Palasport Karl Wolf di Merano con il risultato di 23-25, punteggio che non rende adeguatamente merito ...

Pallamano: Fasano e Conversano si aggiudicano l’andata delle semifinali playoff della Serie A Gold - pallamano: Fasano e Conversano si aggiudicano l’andata delle semifinali playoff della Serie A Gold - Le gare -1 dei playoff scudetto della Serie A Gold 2023-2024 di pallamano parlano pugliese. Ecco come sono andate le cose nei primi 60 minuti verso la ...

Pallamano, Grosseto vola in serie A - pallamano, Grosseto vola in serie A - Grosseto: E' un'annata da incorniciare quella per i colori maremmani con la Solari Grosseto handball che dopo un meraviglioso percorso costellato di bellissime vittorie, v ince il Campionato di Serie ...