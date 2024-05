Alma - futuro e città al voto La ricetta dei candidati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 19 maggio 2024) Il presidente del Fano Salvatore Guida ha sempre detto in ogni occasione di saldare i conti molto prima del termine ultimo del 30 giugno e di voler presentare la domanda di ripescaggio, ma i tifosi restano preoccupati sulle sorti della società. Lo si è visto giovedì sera nel confronto organizzato dai Panthers con isindaci dove si è molto parlato del "Piano B", vale a dire la soluzione di ripiego nel caso in cui la scadenza del 30 giugno non venga rispettata dall’attuale proprietà. Ed è proprio su questo argomento che sono volate le uniche scintille tra i tre, o meglio fra Cristian Fanesi e Luca Serfilippi. Quest’ultimo inizia il suo intervento ricordando come l’attuale Giunta abbia prestato scarsa attenzione verso l’, mentre invece per aiutarla occorrerebbe fare molto di più. "Ci sono tanti strumenti – ...