Tempio, un concerto sinfonico in memoria di Alessandro Achenza - Tempio, un concerto sinfonico in memoria di Alessandro Achenza - Tempio. Un concerto per Alessandro, il Teatro del Carmine di Tempio ospiterà il 1 Giugno un concerto sinfonico in memoria del suo direttore ...

Bullismo, è allarme: in tre anni il 12% in più di studenti ha sperimentato atti di bullismo e cyberbullismo. Eurispes Sardegna - bullismo, è allarme: in tre anni il 12% in più di studenti ha sperimentato atti di bullismo e cyberbullismo. eurispes Sardegna - Le recenti ricerche presentate da eurispes Sardegna offrono un quadro variegato della situazione nelle scuole medie e superiori dell'isola. Sebbene vi siano alcuni segnali positivi, i dati più preoccu ...