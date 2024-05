Spettacolare pari Il Csi giocherà la finale di girone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 19 maggio 2024) csi delfino 3 della rovere 3 d.t.s. CSI DELFINO: Santini, Gargiulo (34’ st Policaro), Ambrogi (20’pt Marangoni), Ceccacci (5’ sts Cutini), Vichi, Bellocchi (12’pts Rossi), Sanchioni, Martinelli, Ciacci, Mea (31’ st Galdenzi), Agostini. All. Vitelli DELLA ROVERE: Frattini, Rossi, Andreoletti, Zandri, Ricciardelli (6’ sts’ Marinelli), Brocca (4’ pts Casini), Tanfani (13’ st Massi), Litargirio (16’ st Cerisoli), El Kheir, Barbaresi, Speranzini (7’ sts Guenci). All. Vitali Arbitro: Grossi di Pesaro Reti: 3’ pt , 13’ pt (rig.) e 31’ st Barbaresi, 5’ pt Vichi, 10’ st Martinelli, 16’ st Sanchioni Note: espulso al 13’ pts Andreoletti Ospiti che devono vincere e si portano subito avanti, grazie alla doppietta di Barbaresi inframezzata dal momentaneodi Vichi. Nella ripresa i locali salgono in cattedra e iniziano a fare gioco, impattando con Martinelli e ...