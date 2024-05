Calcio Eccellenza L’Asta Taverne e il diesse Baldoni si sono separati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) "Grazie di cuore a tutti per le parole, siete una società fantastica": con questo messaggio l’ormai ex direttore sportivo delPieroha salutato tutti coloro che sui social hanno commentato la sua separazione dalla società. Le strade del dirigente e del club sidvise a poche settimane dalla conquista della salvezza, nella partita play out con il Firenze Ovest: ieri l’annuncio ufficiale. "Lo Sport Club Asta comunica la separazione in comune accordo il direttore sportivo Piero– si legge nella nota –. A uno dei principali artefici della vittoria del campionato di Promozione e della salvezza ottenuta quest’anno invanno i più sentiti ringraziamenti dal presidente arancioblè, Lorenzo Di Renzone, e di tutta la società....