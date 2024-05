Beach volley - tris azzurro in semifinale a Cervia! L’Italbeach a caccia del podio!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024) Si conclude oggi al Bagno Fantini dila prima tappa italiana del circuito mondiale, il Future che vede tre coppie azzurre in, due nel torneo femminile (Reka Orsi Toth/Bianchi e Bianchin/Scampoli) e una nel torneo maschile (Dal Corso/Viscovich). Non mancano i rimpianti proprio tra gli uomini visto che due coppie italiane sono state sconfitte al tie break nei quarti di finale ma in particolare i campioni d’Italia Benzi/Bonifazi hanno ceduto ai francesi Aye/Aye nonostante il vantaggio di 13-10 nel parziale decisivo. In campo femminile, invece, le due coppie azzurre di punta sono riuscite a centrare entrambe l’accesso alle semifinali. Le più attese, Bianchin/Scampoli non hanno avuto problemi a superare 2-0 (21-9, 21-16) le svizzere Bentele/Bossart nei quarti di finale e alle 10.00 affronteranno inle temibili ...