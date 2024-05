Atletico Centobuchi e Portuali Ancona in lizza per l’Eccellenza

(Di domenica 19 maggio 2024)si sfideranno nel prossimo weekend in gara unica e campo neutro nella finale che mette in palio un posto nel. L’ha battuto 2-0 la Vigor Castelfidardo nella finale playoff del girone B di Promozione. Le reti sono state di Galli al 30’ e De Cesaris al 28’ della ripresa. Nella finale del girone A successo 3-2 dopo i supplementari deisu Sant’Orso, le reti portano la firma di Luchetti (SO) al 5’, di Muratori (SO) al 39’, di De Marco al 45’, di Mascambruni al 1’ della ripresa e di Lazzarini all’8’ del secondo tempo supplementare.

"Sarà una battaglia, ma andremo per vincerla non avendo alternative ". L’esperto Marco Bigoni , punto di forza del Corridonia , parla della sfida Playoff di Promozione di oggi alle 16.30 a Martinsicuro contro l’Atletico Centobuchi. "Affronteremo un ...

