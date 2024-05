VIDEO – Torino-Milan 3-1 - Serie A | gol e highlights della partita

Il video dei gol e degli Highlights di Torino-Milan , match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . Inizio di partita equilibrato con entrambe le squadre che hanno qualche occasione per sbloccare il risultato, ...

TJ - Montero è arrivato alla (VIDEO). In mattinata dirigerà il suo primo allenamento - TJ - Montero è arrivato alla (video). In mattinata dirigerà il suo primo allenamento - 7:48 MONTERO ALLA CONTINASSA - Paolo Montero è arrivato alla Continassa. Oggi dirigerà il suo primo allenamento da nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico uruguaiano sarà in panchina nelle due ...

Torino-Milan 3-1: video, gol e highlights - torino-milan 3-1: video, gol e highlights - Bellissima vittoria dei granata che battono il Milan al "Grande Torino" grazie a Zapata, Ilic e dell'ex Ricardo Rodriguez. Zapata ha aperto le marcature con un colpo di testa preciso, seguito dal ...

Diretta/ Torino Milan Primavera streaming video tv. Spareggio play off! (19 maggio 2024) - Diretta/ Torino Milan Primavera streaming video tv. Spareggio play off! (19 maggio 2024) - Diretta Torino Milan Primavera streaming video e tv, quote e risultato live della sfida per la 34^ giornata del campionato Primavera 1 (19 maggio 2024) ...