Carrarese Una sconfitta piena di felicità Eliminato il Perugia - azzurri nei quarti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024)(3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Di Gennaro, Illanes; Zanon (68’ Grassini), Schiavi (68’ Della Latta), Zuelli (77’ Cerretelli), Cicconi; Palmieri, Panico (77’ Belloni); Finotto (77’ Giannetti). A disp. Mazzini, Tampucci, Imperiale, Boli, Capezzi, Sansaro, Morosini. All. Calabro.(3-4-2-1): Adamonis; Mezzoni, Lewis, Dell’Orco; Iannoni (87’ Giunti), Bartolomei, Kouan (65’ Torrasi), Lisi; Ricci (77’ Sylla), Matos (87’ Polizzi); Vazquez (65’ Seghetti). A disp. Abibi, Vulikic, Angella, Souaré, Bozzolan, Cudrig, Agosti. All. Formisano. Arbitri: Ancora di Roma 1; assistenti Dell’Orco di Policoro e Fumarulo di Barletta; quarto ufficiale Grasso di Ariano Irpino; Var Miele di Nola e Piccinini di Forlì. Marcatori: 23’ Lisi (P), 30’ Panico (C), 93’ Sylla (P). Note: spettatori 3029 per un ...