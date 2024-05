(Di domenica 19 maggio 2024)e docce aperti, chioschi chiusi. Non c?è pace per la spiaggia di. O meglio, ancora niente accordo per l?Umg5, quella che rappresenta il tratto di arenile...

Vista la mancanza di una regolamentazione nazionale omogenea e di regole certe nell’assegnazione delle concessioni balneari , l’avvio della stagione turistica non poteva che finire così, nel caos. Come sta accadendo a Jesolo , in provincia di ...

A Jesolo apre la stagione, ma cresce la rabbia: molti chioschi ancora chiusi - A jesolo apre la stagione, ma cresce la rabbia: molti chioschi ancora chiusi - La Umg5 (Berton, Polegato), tra piazza Mazzini e piazza Brescia non apre i battenti, timori tra i confinanti. Vince il turismo di prossimità, pochi tedeschi ...

Concessioni, scoppia la guerra dei bagni. Ordinanza del Comune di Jesolo per aprire i servizi - Concessioni, scoppia la guerra dei bagni. Ordinanza del Comune di jesolo per aprire i servizi - jesolo - bagni e docce aperti, chioschi chiusi. Non c’è pace per la spiaggia di jesolo. O meglio, ancora niente accordo per l’Umg5, quella che rappresenta il tratto di ...

Da bagnino a imprenditore: Jesolo piange Luigi Bottan - Da bagnino a imprenditore: jesolo piange Luigi Bottan - Pioniere del turismo, ha costruito negli anni la spiaggia di piazza Mazzini. I funerali venerdì 17 maggio alle 10 nella chiesa di San Giovanni Battista ...