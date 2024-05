Alessandro Dall' Ò morto facendo canyoning | l' architetto di 33 anni trascinato dalla corrente in un mulinello nel torrente

Lavorava in nero il 21enne Alessandro Panariello , che ieri è morto in un incidente avvenuto a Scafati, in provincia di Salerno, mentre lavorava in un palazzo in pieno centro. A denunciarlo sono gli avvocati Gennaro Caracciolo e Agostino Russo dello ...

Cade in un mulinello facendo canyoning a Lecco: morto un uomo di 33 anni, arrivava da Milano - Cade in un mulinello facendo canyoning a Lecco: morto un uomo di 33 anni, arrivava da Milano - È morto all’ospedale di Lecco un uomo di 33 anni ... Fonte foto: ANSA Il torrente Esino Rimasto intrappolato nel vortice d’acqua per alcuni minuti, alessandro Dall’Ò, 33 anni, è stato soccorso da ...