Serie C femminile - oggi in campo a Sesto Fiorentino contro il Rinascita Doccia Aquilotte alla rincorsa del 3° posto

(Di domenica 19 maggio 2024) Ventottesima giornata del campionato diC per leil Lumezzane potrebbe festeggiare la promozione affrontando l’Orobica che insegue. Per lo Spezia tre partite al termine per tentare di agganciare quel terzoche avrebbe del miracoloso. Si viaggia a Firenze,per la precisione, quando questo pomeriggio alle 15,30 il via, si affronta ilche si gioca le ultime speranze di evitare i play out. Le toscane già battute in Coppa 4-0 fermarono lo Spezia a Castelnuovo 2-2 e quella partita costo ilBenfari e segnò la cavalcata al momento trionfale con 10 vittorie di fila. Ma la squadra di Morbioni non vuole fermarsi. Direzione affidata a Gargano di Bologna. ...

Ecco le informazioni sulla data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Potenza-Monterosi , match valevole per il ritorno dei playout del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . La formazione lucana è reduce dalla vittoria per 1-0 nella sfida ...

Ecco le informazioni relative alla data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Vis Pesaro-Recanatese , match valevole per il ritorno dei playout del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . La formazione marchigiana arriva dalla sconfitta per ...

Domenica di festa in Serie A, perché dopo Inter-Lazio sarà consegnata la coppa scudetto. Ma per il resto si gioca per la corsa salvezza , a partire dal fondamentale Sassuolo-Cagliari delle ore 12.30. Serie A 2023-2024 – 37ª ...

