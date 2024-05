L’evento ’Sponsor Cup’ sul prato del Mazza

(Di domenica 19 maggio 2024) Prima del ‘rompete le righe’, nel corso della settimana diversi giocatori della Spal si sono calati nei panni di tecnici d’eccezione nella quarta edizione della Sponsor Cup che ha visto protagonisti suldello stadioi partner commerciali del club biancazzurro. Sul terreno dell’impianto di corso Piave gli sponsor spallini si sono affrontati in un quadrangolare di calcio a 7, con un gruppo speciale di allenatori a guidare ciascuna squadra: Antenucci, Valentini, Maistro, Orfei, Zilli, Contiliano, Dalmonte, Nador e Rao. Al termine del torneo, il direttore generale Di Taranto ha salutato i partner ringraziandoli per il prezioso supporto fornito al club prima di consegnare il trofeo alla squadra verde, che si è imposta nella finalissima.

