Ciclismo I giovani a Novi Juniores in Toscana

(Di domenica 19 maggio 2024) Pomeriggio dile oggi adi Modena con l’organizzazione della Ciclistica Novese. Al via oltre quattrocento atleti di quattro regioni nel 26° G.P.Artigianato e Commercio Trofeo Lapam e VF Costruzioni e Restauri. Saranno gli Esordienti del 1° anno ad aprire le ostilità alle 14 e dovranno percorrere 6 giri del circuito locale per complessivi 25,800 chilometri. Alle 15 seguiranno gli esordienti del 2° anno a caccia della vittoria su 8 giri dello stesso circuito con i portacolori della Ciclistica S.Felice sul Panaro Colimodio e Ganzaroli domenica scorsa a S.Lazzaro di Savena(Bo). Concluderanno l’impegno organizzativo dei dirigenti della Novese gli allievi che scatteranno alle 16,30 e gareggeranno su 51,600 chilometri con ai nastri di partenza il neo campione provinciale Marcello Pelloni (Ciclistica Maranello). Impegno in ...