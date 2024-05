Oggi il Forte dei Marmi per la storia Al ‘XIX Settembre’ la Folgor Marlia

(Di domenica 19 maggio 2024) Continua il sogno promozione deldeichesi gioca la finale playoff alle 16 al Comunale di Pietrasanta contro la. Precedenti a favore dei ragazzi di Cagnoni che in campionato hanno avuto la meglio grazie al gol del solito Alessio Maggi, ma i lucchesi sono avversari sempre ostico e da prendere con le molle ed ancheci si aspetta una gara sul filo dell’ equilibrio dove determinanti risulteranno gli episodi. Ildei2015 dalla sua ha anche il vantaggio di avere due risultati su tre a sua disposizione. Con un pareggio, infatti, la formazione versiliese accederebbe al triangolare successivo. Oltre alle assenze di lungo corso di Vaira e Cargioli si registra pure il forfait dello juniores Luchini, sfida nella ...

