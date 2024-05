Milano punta su Schnitzer | Orgoglioso di essere qui

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 19 maggio 2024) Terzo nuovo tassello per l’Allianz: dopo Edoardo Caneschi e Yacine Louati, è la volta del canadese Jordan. È lui una delle novità, per la prossima stagione di Superlega. Chiamato a sostituire al centro Agustin Loser, classe 1999, arriva ada campione di Francia, grazie al titolo conquistato con il Saint-Nazaire Volley-Ball. Prima di pensare all’Italia, cercherà di conquistare un posto nella Nazionale, nella lista dei 13 che andaranno a Parigi e poi penserà a studiare il campionato nostrano. "Ho sentito parlare molto bene sia della squadra sia ovviamente della città - le sue prime parole - quindi sono sicuro che mi piacerà molto questa esperienza. La SuperLega italiana è un campionato molto competitivo, aspetto solo dimesso alla prova insieme con i miei compagni di squadra per ...