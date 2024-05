Le ballerine pratesi incantano Milano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 19 maggio 2024) Ancora grandi soddisfazioni per l’Accademia Danza Studio 44. Le, al concorso "Da Grande", contest rivolto ai giovani talenti italiani al di sotto dei 14 anni, hanno brillato nella suggestiva cornice dell’Idroscalo di. Nel dettaglio "Deep", coreografia di Irene Sgobbo, interpretata da Olivia Cartei, ha ottenuto la prima posizione. Al secondo posto, invece, "Now" altra coreografia di Sgobbo, interpretata stavolta da Monya Sarno. Medaglia d’argento anche per "Sand", coreografia di Irene Sgobbo portata in scena dal corso di preformazione professionale dell’accademia pratese di via Bologna. Riconoscimenti che arrivano, per l’Accademia Danza Studio 44, dopo il grande successo di "Dance Fabrica" uno degli eventi di riferimento per la danza sul territorio nazionale, per studiare al workshop con docenti e coreografi di ...