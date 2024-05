Ama Festa a tinte tricolori per il team Fratelli Corsi

(Di domenica 19 maggio 2024) Bell’exploit dell’Amache ai campionati nazionali assoluti di Fight 1 di Montecatini Terme si è aggiudicata un titolo italiano e una medaglia d’argento. A vincere il tricolore è stato Manuel Bernardeschi che si è imposto nella finale dei Senior nella categoria dei -78 kg di peso. Un grande risultato per il combattente carrarese che si allena da un paio d’anni ma ha iniziato a gareggiare soltanto nel 2024. Si è dovuto accontentare di un comunque gratificante secondo posto, invece, Matteo Spelta che nella categoria -63 kg degli Junior ha perso in finale dopo aver vinto i primi due match. Lui pratica arti marziali ormai da diverso tempo ma è tornato quest’anno alle competizioni. Andrea Lorenzo Ricci, infine, ha avuto la sfortuna di incontrare l’avversario più forte al primo turno uscendo subito dal torneo. Rimane, però, la sua bella prova ...

Sapori da tutto il mondo. C’è il mercato europeo. In centro negozi aperti - Sapori da tutto il mondo. C’è il mercato europeo. In centro negozi aperti - Fino a stasera 36 operatori saranno presenti in viale Diaz con i loro piatti tipici. Nel lungarno la festa del colombaccio, in corso Italia il mercatino vintage. .

Un incontro speciale. L’abbraccio del Papa a Israele e Palestina - Un incontro speciale. L’abbraccio del Papa a Israele e Palestina - come fratelli a un certo punto si tengono per mano, professano davanti a papa Francesco la volontà reciproca di superare muri e steccati interiori, gridano la loro sete di pace e infine corrono ...

Corsi di cucina per bambini a Milano: da soli o con i genitori, ecco le migliori “cooking class” che si trovano in città - corsi di cucina per bambini a Milano: da soli o con i genitori, ecco le migliori “cooking class” che si trovano in città - Bimbi a lezione, ma di cucina: tra gnocchi alla romana, brownies e baci di dama salati, a Milano è boom di lezioni dedicate ai giovanissimi ...