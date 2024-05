Chi è Sarah Toscano - vincitrice di Amici 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024)ha vinto. La cantautrice ha battuto in finale la concorrenza dei colleghi Mida, Holden e Petit imponendosi nella categoria Canto e poi ha sconfitto nella finalissima anche Marisol Castellanos, biellesedella categoria Danza. Una finale caratterizzata da emozioni forti, quella dell'edizione 23 del talent show di Maria De Filippi. Una finale nella quale a trionfare è stata una vera underdog, ovvero una concorrente non data per favorita all'inizio. Anzi, a dire il vero a inizio stagioneera stata molto criticata. "Fai solo moine sul palco" le aveva detto una Anna Pettinelli che adesso forse non ripeterebbe lo stesso spietato giudizio col senno di poi. Ma anche le critiche fanno crescere e nel caso della cantautrice ...