Amici - vince la cantante Sarah | seconda Marisol

(Di domenica 19 maggio 2024): ladiciottenne ha alzato la coppa nella finalissima a due conche ha trionfato nella categoria ballo.: il premio della critica va aNell’ultima puntata del talent show giunto alla ventitreesima edizione sono stati sei gli allievi a contendersi la vittoria: i ballerinie Dustin ed i cantanti, Holden, Petit e Mida.Toscano ha 18 anni e vive a Vigevano con la famiglia. Si definisce testarda, disordinata, indipendente e competitiva. “Per me cantare è una liberazione, canto tutto quello che mi passa per la testa”. Nel 2022 era entrata nella rosa dei venti finalisti di Area Sanremo non raggiungendo la ...

