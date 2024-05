Magro | Bene così ma il bello è adesso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 19 maggio 2024) La Pallacanestro Brescia ha raggiunto un traguardo storico, qualificandosi per le semifinali scudetto. La squadra, sotto la guida di coach Alessandro, ha superato l’Estra Pistoia con un netto 3-0 nella serie dei quarti di finale, chiudendo in bellezza con una vittoria per 77-98 in gara-3. Questo risultato testimonia la riprensa di questa squadra dopo la flessione coincisa con le Final Eight di Torino. La partita del PalaCarrara è stata dominata da Brescia fin dall’inizio. Un avvio fulminante ha portato i biancazzurri a un parziale di 13-0, chiudendo il primo tempo sul 59-30. La difesa di Brescia è stata impenetrabile, con Miro Bilan a guidare sotto canestro e Amedeo Della Valle a colpire dalla lunga distanza. Nonostante un tentativo di rimonta dei toscani nel terzo quarto, la superiorità di Brescia non è mai stata messa in discussione, e a venticinque ...