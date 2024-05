Eccellenza - Prima e Seconda | i play off Per sei da oggi inizia una lunga serie di finali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024)deioff... ma non finisce qui. O, meglio, non finisce qui per le vincenti. Perché ci saranno ancora spareggi interregionali per la Cuoiopelli se supererà lo scoglio Zenith Prato e regionali per le compagini dicategoria. Andiamo con ordine e soprattutto per categoria. La Cuoiopelli gioca la finale deioff del girone A diToscana a Larciano (inizio ore 16) contro lo Zenith Prato. I biancorossi di Falivena, che ritrovano Sgherri, ma perdono lo squalificato Lici (fermato per tre turni dal giudice sportivo dopo la mezza rissa in campo di domenica scorsa contro il River Pieve) hanno due risultati dalla loro parte: la vittoria e il pareggio dopo i tempi supplementari. Chi vincetra Cuoiopelli e Zenith giocherà la ...