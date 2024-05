Giuseppe colpito da un fulmine muore a 17 anni Era riuscito a rialzarsi - poi ha avuto un arresto cardiaco

In occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, stasera alle 21 nella sala Pertini di villa Casati di Cologno Marco Termenana presenterà il libro “Mio figlio . L’amore che non ho fatto in tempo a dirgli“, ...

Tempo di lettura: < 1 minutoLa comunità di Avella si stringe in ricordo di Giuseppe Montanile, giovane papà di 42 anni scomparso a causa di un tumore. Al via una raccolta fondi per la famiglia È grande la commozione per la scomparsa di ...