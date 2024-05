Baseball Comcor vuole il riscatto a Poviglio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024)Modena in cerca di identità eoggi a(Reggio Emilia). Tra luci e (tante) ombre i gialloblù di manager Pisano sono chiamati a una reazione dopo un avvio di stagione non positivo.parte nella sfida di oggi da ’sfavorita’, opposta a un team che al contrario si è dimostrato in ottima salute. Il campo darà la risposta ai gialloblù che attualmente sono fanalino di coda con una sola vittoria e ben cinque stop. Gli score vedono Modena avanti media battuta squadra mb 249 conmedia 238. Gli altri dati sono vantaggio locali, 4 gare vinte, 4 perse da favorito, con media punti subiti pitcherpari a 2,84 contro modena a media punti 4,97. Tutto da decifrare sul campo lo scontro in gara uno, Capellano e Burani locali, con partente Infante ...